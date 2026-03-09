Если отмотать лет на десять-пятнадцать назад, женский бокс воспринимали немного странно. Турниров было мало, трансляции почти не показывали, а имена спортсменок знали только очень узкие фанаты этого вида спорта.

Но за последние годы все действительно изменилось. Причем очень сильно. Сейчас женские бои спокойно собирают полные арены, а некоторые поединки становятся главным событием вечера. И что важно — зрители смотрят их не потому, что это экзотика. Просто бой действительно интересный.

Американка К. Шилдс — главная звезда современного женского бокса. Шилдс часто говорит прямо и без фильтров. Говорит, что она лучшая боксерка в мире. И, честно говоря, у нее есть аргументы. Она уже брала титулы в нескольких весовых категориях и выигрывала у очень серьезных соперниц.

Еще одна суперзвезда современного бокса — Кэти Тейлор из Ирландии. Для европейского бокса она вообще легендарная фигура. На Олимпиаде-2012 она взяла золото и стала настоящим национальным героем. А когда перешла в профессионалы, то тоже не затерялась.

Украинские боксерки тоже давно на уровне

2018 г. А. Лысенко стала чемпионкой мира в Нью-Дели. Лысенко известна своим очень аккуратным стилем. Она не бросается вперед очертя голову. Много двигается, хорошо работает на дистанции, ловит соперницу на ошибках. Такой умный бокс всегда выглядит красиво.

Еще одна опытная украинская спортсменка — Татьяна Коб. Она много лет выступает на международных турнирах. И что важно — стабильно держится среди лидеров. У нее есть медали чемпионатов Европы, и она всегда показывает характер в ринге. Коб не из тех боксерок, которые работают осторожно. Она любит темп. Часто прессингует соперницу, заставляет ее постоянно двигаться и ошибаться. Такие бои всегда выглядят очень динамично.

Если говорить о профессиональном боксе, то здесь тоже есть украинские истории. О. Сидоренко выступает в легком весе, в 2021 г. стала чемпионкой мира по версии WBO. Ее стиль довольно быстрый и технический. Она хорошо чувствует момент для атаки и редко рискует без необходимости.

Новое поколение боксерок

Сейчас в бокс входит новое поколение спортсменок. И это очень интересная история. Многие из них начали тренироваться еще в детстве, когда женский бокс уже был нормой. Для них этот спорт никогда не был чем-то необычным.

В Великобритании, например, сейчас очень сильная школа женского бокса. Там появились такие спортсменки как Савана Маршалл и Шантель Камерон. Маршалл известна своей нокаутирующей силой. Для женского бокса это довольно редкая история. Но она действительно может завершить бой одним точным ударом. Камерон немного другая. Она больше работает техникой и темпом. Очень много двигается, постоянно меняет дистанцию и просто изматывает соперниц. Именно так она стала абсолютной чемпионкой мира в первом полусреднем весе.

Женские бои уже спокойно собирают большие арены

Еще несколько лет назад было трудно представить, что женский бой может собрать полную арену. Сейчас это уже реальность. Бой Кэти Тейлор и Аманды Серрано в Нью-Йорке стал настоящим прорывом. Madison Square Garden был полностью заполнен. И это был не просто красивый маркетинг. Сам бой получился очень жестким. Обе спортсменкиработали на высоких скоростях, обменивались ударами и держали бешеный темп. После такого вечера промоутеры поняли одну простую вещь. Женский бокс может приносить серьезные деньги и собирать аудиторию. И после этого больших поединков стало значительно больше.

В боксе есть такая штука – если он тебе понравился, то он затягивает очень сильно. Тренировки тяжелые. Много работы на выносливость. Скакалка, лапы, спарринги, бег. Но во всем этом есть своя кайф. Ты чувствуешь, как тело становится сильнее. Как появляется уверенность. Многие тренеры говорят, что девушки часто даже дисциплинированнее парней. Если уж пришли в зал и поставили себе цель, то работают очень серьезно. Без отговорок. Именно поэтому сейчас во многих странах женские секции растут довольно быстро. И Украина тут тоже не исключение. В больших городах новые группы открываются регулярно.

Еще лет двадцать назад многие смотрели на женский бокс немного скептически. Но со временем отношение изменилось. Во-первых, люди просто начали видеть качественный бокс. Когда в ринг выходят технические спортсменки, которые классно двигаются, работают сериями и держат темп, сомнений почти не остается. Во-вторых, изменилось само общество. Сейчас женщины в спорте давно никого не удивляют. Они играют в футбол, хоккей, занимаются MMA, дерутся в боксе. И делают это очень круто. Поэтому сейчас боксерка – это уже нормальная спортивная история. Без лишних ярлыков. И интересно, что многие зрители даже начинают специально смотреть женские поединки. Потому что там часто больше темпа. Меньше «клинчей» и затягивания времени.

Есть один момент, который часто отмечают даже комментаторы. В женском боксе реже бывает тактическая «стояловка». Многие спортсменки работают в более активном стиле. Они чаще идут в размены, много бросают ударов, стараются давить. Из-за этого поединки выглядят динамично.

Конечно, технический бокс тоже никуда не исчез. Та же Кэти Тейлор очень грамотно работает на ногах и контролирует дистанцию. Но даже в таких боях темп обычно довольно высокий. И когда в ринге сходятся две сильные спортсменки, получается реально зрелищная история. Именно поэтому сейчас женские бои все чаще ставят в главные поединки вечера. Еще несколько лет назад это было редкостью. Теперь это уже нормальная практика.

Для украинского спорта бокс вообще особая история. У нас есть большая школа, много тренеров и очень сильные традиции. Все знают имена братьев Кличко, Александра Усика, Василия Ломаченко. Но постепенно свою нишу занимает и женский бокс. И это на самом деле очень хороший знак. Ведь чем больше спортсменов и спортсменок в системе, тем сильнее вся школа.

И это та же история, которая работает годами. Сначала появляются несколько сильных спортсменок. Потом за ними приходит новое поколение.

Итак, шаг за шагом формируется мир женского бокса. Большие бои собирают хорошую аудиторию. А если есть аудитория, значит будут и деньги, и новые шоу. Для молодых спортсменок это тоже очень важно. Потому что появляется перспектива карьеры. Новые имена уже подрастают. Новые поединки уже планируются. А значит зрителям будет что смотреть. И фанаты бокса точно не останутся без крутых вечеров в ринге.