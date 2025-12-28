Олег Гончар

Zuffa Boxing, первый закрытый промоушен в истории бокса от Дейны Уайта, активно подписывает бойцов.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, к проекту присоединились два экс-чемпиона мира — Хосе Валенсуэла (14-3, 9 КО) в суперлегком весе и Раджаб Бутаев (16-1, 12 КО) в первом среднем.

Также в Zuffa будут выступать проспект второго полулегкого Джастин Вилория (11-0, 8 КО), легковес Эридсон Гарсия (23-1, 14 КО), средневес Вито Мельники (22-1, 13 КО) и олимпийский призер в супертяжелой Мисаэль Родригес (15-0, 7 КО).

На данный момент ростер боксерского "UFC" выглядит более солидным, чем ожидалось.

Напомним, ранее Zuffa Boxing объявила дату своего первого турнира.