Влад Ефимов «Гребля України» з Рачица

По итогам 3-го дня чемпионата Европы гребцы сборной Украины завоевали 3 медали – 2 серебряные, 1 бронзовую.

ИТОГИ

Сборная Украины завоевала две серебряные медали в двух видах женского каноэ – Людмила Лузан открыла счет медалям в первом же украинском финале Евро-2025, а в первой гонке вечерней сессии, уже вместе с Ириной Федорив, завоевала ещё одно серебро, а бронза в активе каноиста Андрея Рыбачка. Все награды завоеваны на дистанции 200 м. Также отметим два четвертых места двух молодых байдарочниц, которые дебютировали в финале чемпионата Европы именно в одиночке – Иванны Дьяченко на дистанции 200 м, Анны Павловой – на «тысяче»

ЛУЗАН. МЕДАЛЬ №9

У сборной Украины был отличный шанс завоевать медаль уже в первом финале, и Людмила Лузан – одна из фавориток гонки – отлично им воспользовалась. Сначала немного вперед вырвалась полька Дорота Боровская, а за ней последовали на колесо две воспитанницы украинского гребного спорта – лидер сборной Украины и представительница хмельницкой гребли Виктория Ярчевская, которая во время войны переехала в Испанию и добилась значительного прогресса. В итоге польская каноистка сохранила преимущество, а опыт в лице Людмилы победил молодость в лице Виктории, которая, несомненно, станет серьезной силой на мировой арене. У Людмилы Лузан – серебро – ее 9-я медаль на чемпионатах Европы с одним из лучших своих результатов – 45,658.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

На медаль Андрея Рыбачка, который в мае стал серебряным призёром этапа Кубка мира, мы, признаёмся, тоже рассчитывали. Андрей известен своими успехами в олимпийской каноэ-двойке (он серебряный призёр Европейских игр-2019 с Юрием Вандюком, с которым завоевал более десятка наград молодёжных чемпионатов мира и Европы), имея перед глазами пример Юрия Чебана (кстати, именно под его руководством в прошлую каденцию он и начал карьеру в спринте), очень любит спринт, что не раз доказывал, поднимаясь на высшую ступень национального пьедестала. Теперь показывает свою конкурентоспособность на международном уровне. Несмотря на то, что немного сбился, завоевал бронзу, причём с личным рекордом – 38,544. А конкурировал Андрей, как и Людмила Лузан, с ещё одним украинцем по рождению – Алексеем Колядычем, который уже достаточно долго выступает за Польшу – он стал вторым. А победил испанец Пабло Грана, который, что интересно, на голову ниже других медалистов.

ЛУЗАН – МЕДАЛЬ №10. ФЕДОРИВ – МЕДАЛЬ №1

Экипаж, созданный из двух лучших каноисток страны (по итогам Кубка Украины) – неоднократной олимпийской призерки Людмилы Лузан и чемпионки Европы среди молодежи Ирины Федорив, для которой это лишь первый «взрослый» сезон, тренерский штаб сборной Украины, думая уже о Олимпиаде-2028, решил попробовать этотсамый сильный, по крайней мере на бумаге, вариант.

Интересно, что у обеих спортсменок много общего – они уроженки Ивано-Франковска и воспитанницы СК «Альбатрос», а первым видом спорта у обеих была спортивная гимнастика. Правда, Людмила уже много лет выступает за СК «Горняк» из Горишних Плавней и, соответственно, представляет Полтавщину.

Экипаж прошел определенную проверку в тренировочных условиях, и Юрий Чебан с Николаем Мацапурой решили запускать его в дело. И не прогадали. Уже в первой гонке – медаль чемпионата Европы.

В воскресенье – главный для экипажа тест соревнований – олимпийская дисциплина (двойка, 500 м). Оба тренера, кстати, не очень довольны результатом на дистанции 200 м, поскольку украинские спортсменки проиграли на последнем гребке – досадные 0,067 секунды.

ОЛИМПИЙСКАЯ БАЙДАРКА

Первый международный финал новосозданной четверки – Олег Кухарик/ Дмитрий Даниленко/ Игорь Трунов/ Александр Зайцев принес 6-е место и кучу ценной информации для дальнейшей работы, положительные результаты которой мы увидим уже на чемпионате мира, через два месяца.

Одно можно сказать точно: конкуренция значительно выросла, если даже олимпийские чемпионы немцы с обладателями бронзы Парижа-2024 испанцами остались без медалей, а победили темные лошадки - португальцы (!).

В воскресенье еще ждет еще один интересный финал – «байдарка-двойка, 500», где Олег Кухарик с Игорем Труновым попробуют завоевать первую медаль для украинских байдарочников на чемпионатах Европы именно в олимпийских видах программы.

ГОНКИ БУДУЩЕГО

Пусть вас не вводит в заблуждение название этой главы – ничего фантастического мы здесь не увидели, но увидели высокие индивидуальные качества 21-летней Иванны Дьяченко в спринте и 20-летней Анны Павловой на дистанции 1000 м, что свидетельствует о перспективе женской байдарки, основу которой сейчас составляет именно молодежь.

Обe были самыми молодыми в своих финалах: Иванна на равных конкурировала в скорости с лучшими спринтерками континента, за что заслужила похвалу от опытных конкуренток, а Анна продемонстрировала чудеса характера, выдержав до конца сложнейшую «тысячу», где без характера даже не стоит соваться. К отметке «500» она шла третьей, потом переместилась на четвертую, но не перестала грести и выдержала гонку до конца – наградой стал личный рекорд – 3.59,868. По лицу было видно, как ей тяжело: «Будто все тело онемело, до боли, думала, что придется вызывать врача», - скажет потом спортсменка. Не вызвали. Выдержала.

Пока рано подводить итоги спортивного года – это мы сделаем после чемпионата мира, но сейчас уже четко можно сказать, что рука Инны Осипенко-Радомской – олимпийской чемпионки, которая возглавила с начала года женскую байдарку, уже видна. Она и байдарочницы – единое целое, она живет командой, подсказывает не только делом, но и словом, много разговаривая с молодежью, зажигая в прямом смысле слова их сердца. Четверка, где с Иванной и Анной была 20-летняя Снежана Сталинова, а также самая опытная в сборной Украины Мария Повх, заняла 8-е место – и работы здесь тоже достаточно. А вся эта молодая тройка выступит в начале июля на молодежном чемпионате Европы и, уверены, без медалей не вернется.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Итак, на чемпионате Европы осталось провести только финалы заключительного дня, и вы их сможете посмотреть на сайте

О результатах в режиме-онлайн вы можете узнать на специальном сайте

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Чемпионат Европы.

21 июня. Финалы

Утренняя сессия

12:40. Каное-одиночка. 200 м. Женщины. 2. Людмила ЛУЗАН (4) – 45,658.

12:49. Каное-одиночка. 200 м. Мужчины. 2. Андрей РЫБАЧОК (2) – 38,544.

13:05. Байдарка-четвёрка. 500 м. Мужчины. 6. Олег КУХАРИК/ Дмитрий ДАНИЛЕНКО/ Игорь ТРУНОВ/ Александр ЗАЙЦЕВ (9) – 1.20,296.

13:14. Байдарка-четвёрка. 500 м. Женщины. Иванна ДЯЧЕНКО/ Снежана СТАЛИНОВА/ Мария ПОВХ/ Анна ПАВЛОВА (6) – 1.39,208

Вечерняя сессия

15:37. Каное-двойка. 200 м. Женщины. 2. Людмила ЛУЗАН/ Ирина ФЕДОРИВ (7) – 42,309.

15:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины. 4. Иванна ДЯЧЕНКО (7) – 40,335.

16:45. Байдарка-одиночка. 1000 м. Женщины. 4. Анна ПАВЛОВА (8) – 3.59,868.

17:14. Каное-четвёрка. 500 м. Микст. 4. Валерия ТЕРЕТА/ Тарас МАЗОВСКИЙ/ Елена ЦЫГАНКОВА/ Дмитрий ЯНЧУК (4) – 1.39,749.

22 июня. Финалы

Утренняя сессия

10:15. Каное-одиночка. 500 м. Женщины. Людмила ЛУЗАН (3).

11:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Александр ЗАЙЦЕВ (1).

12:36. Каное-двойка. 500 м. Женщины. Людмила ЛУЗАН/ Ирина ФЕДОРИВ (2)

12:45. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. Олег КУХАРИК/ Игорь ТРУНОВ (1)

13:01. Каное-двойка. 500 м. Мужчины. Тарас МАЗОВСКИЙ/ Андрей РЫБАЧОК (9)

Вечерняя сессия

15:37. Каное-одиночка. 5000 м. Женщины. Елена ЦЫГАНКОВА

16:10. Каное-одиночка. 5000 м. Мужчины. Павел АЛТУХОВ

16:50. Байдарка-одиночка. 5000 м. Женщины. Мария ПОВХ

17:25. Байдарка-одиночка. 5000 м. Мужчины. Виталий БРЕЗИЦКИЙ