Влад Ефимов «Гребля України» з Рачицы

Женское каноэ принесло сегодня сборной Украины две серебряные медали чемпионата Европы: в утренней сессии – Людмила ЛУЗАН в олимпийском виде (одиночке, 200 м), в вечерней – в «двойке, 200 м», с дебютанткой Евро Ириной ФЕДОРИВ.

ИНТЕРВЬЮ №1. КАНОЭ-ОДИНОЧКА

Людмила Лузан

- Я очень счастлива завоевать эту медаль для Украины, – рассказала Людмила после награждения в утренней сессии. – Поскольку это очень важная дистанция – олимпийская. Конечно, всегда хочется побеждать, но на данный момент подготовки – это очень хороший показатель и время очень хорошее (одно из лучших в карьере Людмилы – 45,658. – авт.). Поэтому я счастлива этой медали. Настраиваюсь на следующие дистанции. У меня еще три финала, поэтому я очень мотивирована завоевывать еще больше медалей, включая золотые.

- Расскажите, пожалуйста, о гонке. Удался ли старт?

- Гонка хорошая. Старт немножечко не вышел таким, как хотелось. Возможно, сбилась – нужно будет посмотреть видеозапись. Но в общем, довольна прохождением дистанции. Мне понравилось. Она проходит очень быстро, поэтому почти не устала. Настраиваюсь на следующие гонки.

- Как относитесь к тому, что рядом на дорожке была еще одна украинка, которая сейчас выступает за Испанию – Виктория Ярчевская, которая в итоге стала третьей (она переехала в Испанию во время войны. – авт.)?

- Я всегда рада, когда есть конкуренция, тем более, когда наши украинские девушки выступают и показывают хороший результат. Это не может не радовать. Я счастлива, что в такой классной борьбе мы завоевывали медали.

Конечно, хочется поблагодарить наших защитников за то, что у нас есть возможность жить, выступать, представлять нашу Украину, поднимать наш флаг, говорить о том, что у нас в стране война, что происходит такой ужас, что гибнут ни в чем не виновные люди. Поэтому мы очень благодарны, что у нас есть такая возможность выступать и побеждать на больших соревнованиях.

ИНТЕРВЬЮ №2. КАНОЭ-ДВОЙКА

- Ирина, поделитесь, пожалуйста, эмоциями от вашей первой в карьере медали на чемпионате Европы.

- Я довольна гонкой. Правда, жаль, что это наш первый старт нашего нового двойки и сразу финал, это наверное немного сказалось на прохождении.

Людмила Лузан: - Согласна с Ириной, у нас не было возможности прикататься в соревновательных условиях, но, в общем, мы довольны гонкой, потому что как для первого старта хороший результат.

Мы нацеливаемся на завтра, дистанция 500 метров. Это важный для нас вид программы, потому что олимпийский. Поэтому будем стараться показать максимум.

- Вы сегодня завоевали свою десятую медаль на чемпионатах Европы. Как оцениваете эти достижения?

- Я не знала об этом до сегодняшних гонок. Вы мне сказали, и я задумалась: действительно, круто, что уже 10-я медаль. Я

горжусь этим и дальше планирую завоевывать еще больше медалей.

- Ирина, расскажите немного о гонке – вашей первой в карьере на чемпионате Европы и первой для двойки…

- Гонка хорошая. 200 метров – это старт и финиш, по сути. Так что гонка прошла быстро, сильно ничего не помню (улыбается). Старт, по моим ощущениям, вышел, но, мне кажется, у Юрия Владимировича (Юрия Чебана – одного из тренеров Ирины, главного тренера сборной Украины. – авт.) другое мнение. Дистанцию шли хорошо, ещё на финише старались добавить, потому что видели, что слева девушки выходят.

- Людмила, это не первая уже двойка. Был экипаж с Анастасией Рыбачок, потом с Валерией Теретой, сейчас с Ириной…

- Конечно, ощущения совсем другие, потому что у нас работа в одиночке также разная, но я считаю, что это вопрос времени и приработки. Сегодня есть медаль, и это хороший результат, поэтому будем работать далее, чтобы и на 500 метров также показать хороший результат, потому что именно эта дистанция основная, так как олимпийская.

- Ирина, в воскресенье финал чемпионата Европы на дистанции 500 метров?

- Боевой. Я понимаю, что мы можем показать хороший результат, поэтому все, что остается, это встать на дистанцию и работать.

- Кому хотели бы поблагодарить за эту медаль?

- В первую очередь, защитникам, которые защищают нашу Украину, благодаря которым мы, можно сказать, здесь находимся.

Хочем также поблагодарить наших тренеров, Николая Мацапуру, Юрия Чебана, Николая Перога, которые нам помогали в подготовке, вложили в нас душу.

Людмила Лузан:

- Также хочу поблагодарить своего первого тренера Сергея Батуманкоева. Без этих людей не было бы результатов, не было бы медалей. Поэтому искренно благодарны этим людям и всем, кто помогает нам на нелегком спортивном пути.