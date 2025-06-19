Влад Ефимов «Гребля Украины» из Рачице

По итогам 1-го дня чемпионата Европы гребцы сборной Украины вышли в финал в 4-х видах программы. Обзор дня с места событий к вашему вниманию.

ИТОГИ

Итак, сборная Украины завоевала путевки в финал в 4-х видах программы по итогам предварительных заездов 1-го дня соревнований: Людмила Лузан и Андрей Рыбачок – в «каноэ-одиночке, 200 м», Иванна Дяченко – в «байдарке-одиночке, 200 м, экипаж Иванна Дяченко/ Снежана Сталинова/ Мария Повх/ Анна Павлова – в «байдарке-четверке, 500 м». Впрочем, в остальных видах украинцы продолжат борьбу за выход в финал уже на второй день – на полуфинальной стадии соревнований.

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ. ОДИНОЧКИ

В утренней сессии, а именно в блоке одиночек, которые открывали программу, наши надежды на прямой выход в финал связывались большей частью именно с дистанцией 200 м.

Почему так? На этом Евро байдарка была представлена молодыми спортсменами – 20-летними Владиславом Волошиным и Анной Павловой. Впрочем, если Владиславу пока наверняка рано конкурировать с зубрами этого классического олимпийского вида, в данном случае бороться за единую прямую путевку в финал, то Анна – в этом неолимпийском виде вполне могла побороться, и она это сделала, остановившись в 0,2 секунды от финала.

Тем самым она стала одной из претенденток на выход в финал. Что касается шансов Волошина на выход в финал, а для этого нужно попасть в тройку, это будет крайне сложной, если не малореальной задачей. Парень перспективный и амбициозный, вопрос в готовности на данном этапе.

Другая ситуация в «каноэ-одиночке, 1000», где много лет лидером является участник трех Олимпийских игр Павел Алтухов. Впрочем, в последние годы он был далек от борьбы за медали больших соревнований.

Как будет сейчас, увидим уже в пятницу, поскольку по выступлению в предварительном заезде сложно что-то сказать. В этом заезде у него среди конкурентов были три спортсмена из топ-5 Олимпийских игр-2024 – чемпион Мартин Фукса из Чехии, бронзовый призер Олег Тарновский из Молдовы и №5 Карло Таккини из Италии. Павел боролся только полдистанции (был 5-м на этой отметке), остальную прокатил, наверно экономя силы на полуфинал.

В спринте мы могли рассчитывать на 100% прямой выход в финал (4 из 4): среди участников — одна из многолетних лидеров континентального спринтерского весления Людмила Лузан, призёры майского этапа Кубка мира — 21-летняя Иванна Дьяченко и опытный Андрей Рыбачок, а также действующий чемпион Европы Александр Зайцев.

Людмила продемонстрировала отличную форму, уверенно выиграв свой заезд с высоким результатом (45,408), Иванна доказала, что её успіх не был случайным, Андрей также подтвердил свои спринтерские качества, а вот Александр, несколько неожиданно, не смог попасть в тройку, хотя был очень близок. Уверены, что в пятницу он выполнит эту локальную задачу.

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ. ЧЕТВЕРКИ

Следует признаться, что среди четверок в большей степени на прямой выход в финал мы рассчитывали от мужского экипажа, который принял ожидаемый всеми вид – Кухарик/ Даниленко/ Трунов/ Зайцев. Ребята были близки к выходу в финал напрямую, не хватило 0,04 секунды. Уверены, что в пятницу Кухарик+Ко выполнят задачу, хотя, в любом случае, нужно добавлять в скорости, поскольку в другом предварительном заезде первая четверка показала результат 1.20, у украинцев – 1.21,409.

Для сильнейшей женской четверки Дьяченко/ Сталиновa/ Повх/ Павлова это был лишь второй международный старт, но работа под руководством олимпийской чемпионки Инны Осипенко-Радомской явно дает о себе знать. 1.34,647 – прямой выход в финал. В другом заезде более высокий результат показали четыре лодки. Насколько смогут добавить украинки, покажет уже финал. Уверены, что удовлетворяться выполнением задачи-минимум они не будут.

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ. ОДИНОЧКИ

По итогам предварительных заездов в одиночках на дистанции 500 м в вечерней сессии ни одному из украинских гребцов не удалось выйти в финал.

Борьба продолжится во второй день, но, честно говоря, из трех украинских участников на выход в финал может рассчитывать лишь опытный Павел Алтухов, если он находится в хорошей форме. Но в какой он форме сейчас, мы пока не можем сказать, поскольку, как и на «тысяче», на дистанции 500 метров Павел не принимал участия в борьбе за призовую тройку, рассчитывая на полуфинал.

А вот для Владислава Волошина и Наталии Докиенко при той нереальной конкуренции, которая существует в этих видах, успехом будет выход в финал. Буду рад ошибиться.

ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ. ДВОЙКИ

На десерт 1-го дня соревнований организаторы оставили олимпийские двойки (500 м): три из четырех видов, так как в женском каноэ сразу финал, где Украина будет представлена новосозданной двойкой Людмила Лузан/ Ирина Федорив.

В остальных олимпийских двойках конкуренция более высокая, даже если в предварительном круге два заезда.

В большей мере мы рассчитывали на прямой выход в финалэкипажа Кухарик/ Трунов, который, напомним, выиграл Европейские игры-2023. Но не так случилось, как гадалось – проигрыш тройке финалистов был довольно большим – 1,1 секунды.

Каноэ-двойка Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок еще на Кубке мира показала свою конкурентоспособность и, вероятно, в полуфинале выполнит задачу, а вот новосозданному экипажу Мария Повх/ Снежана Сталинова, который, став 8-м в заезде, вышел в полуфинал по лучшему времени (1.47,609), сложно будет рассчитывать на финал.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Все гонки будут показаны в прямом эфире: первые два дня – на канале, финалы – на сайте.

О результатах в режиме онлайн вы можете узнать на специальном сайте.

Также в Рачице работает ваш покорный слуга, так что вас ждут ежедневные обзоры, интересные интервью и фотографии с места событий.

Чемпионат Европы. 19 июня. День первый

Предварительные заезды

11:07. Каноэ-одиночка. 1000 м. Мужчины. 7. Павел АЛТУХОВ (7) – 4.37,008, полуфинал.

11:14. Байдарка-одиночка. 1000 м. 5. Владислав ВОЛОШИН (7) – 3.42,391, полуфинал.

11:35. Байдарка-одиночка. 1000 м. 4. Анна ПАВЛОВА (2) – 4.07,004, полуфинал.

12:02. Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. 1. Людмила ЛУЗАН (3) – 45,408, финал.

12:12. Каноэ-одиночка. 200 м. Мужчины. 1. Андрей РЫБАЧОК (3) – 39,499, финал.

12:17. Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины. 3. Иванна ДЯЧЕНКО (6) – 40,692, финал.

12:27. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. 1. Александр ЗАЙЦЕВ (5) – 35,154, полуфинал.

13:30. Байдарка-четвёрка. 500 м. Мужчины. 4. Олег КУХАРИК/ Дмитрий ДАНИЛЕНКО/ Игорь ТРУНОВ/ Александр ЗАЙЦЕВ (8) – 1.21,409, полуфинал.

13:45. Байдарка-четвёрка. 500 м. Женщины. 2. Иванна ДЯЧЕНКО/ Снежана СТАЛИНОВА/ Мария ПОВХ/ Анна ПАВЛОВА (6) – 1.34,647, финал.

Вечерняя сессия

16:05. Каноэ-одиночка. 500 м. Мужчины. 6. Павел АЛТУХОВ (3) – 2.01,563, полуфинал.

16:15. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины. 8. Наталья ДОКИЕНКО (6) – 2.01,872, полуфинал.

16:25. Байдарка-одиночка. 500 м. Мужчины. 5. Владислав ВОЛОШИН (6) – 1.45,461, полуфинал.

17:35. Каноэ-двойка. 500 м. Мужчины. 4. Тарас МАЗОВСКИЙ/ Андрей РЫБАЧОК (7) – 1.46,435, полуфинал.

17:45. Байдарка-двойка. 500 м. Женщины. 8. Мария ПОВХ/ Снежана СТАЛИНОВА (6). – 1.47,609, полуфинал.

17:55. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. 4. Олег КУХАРИК/ Игорь ТРУНОВ (1) – 1.33,649, полуфинал.

День второй. 20 июня. Полуфиналы

Утренняя сессия

11:00. Каноэ-одиночка. 1000 м. Мужчины. Павел АЛТУХОВ (8) . 1-3 – финал

11:07. Байдарка-одиночка. 1000 м. Женщины. Анна ПАВЛОВА (4). 1-3 – финал.

11:14 . Байдарка-одиночка. 1000 м. Мужчины. Владислав ВОЛОШИН (2). 1-3 – финал, 4-7+1 8-й ВТ – финал В.

11:35. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Александр ЗАЙЦЕВ (3). 1-3 – финал.

12:20. Байдарка-четвёрка. 500 м. Мужчины. Олег КУХАРИК/ Дмитрий ДАНИЛЕНКО/ Игорь ТРУНОВ/Олександр ЗАЙЦЕВ (5). 1-3 – финал.

Вечерняя сессия

16:00. Каное-одиночка. 500 м. Мужчины. Павел АЛТУХОВ (7). 1-3 – финал.

16:05. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины. Наталья ДОКИЕНКО (9). 1-3 – финал.

16:10. Байдарка-одиночка. 500 м. Мужчины. Владислав ВОЛОШИН (2). 1-3 – финал, 4-7+1 8-й ВТ – финал В.

17:00. Каное-двойка. 500 м. Мужчины. Тарас МАЗОВСКИЙ/ Андрей РЫБАЧОК (5). 1-3 – финал.

17:05. Байдарка-двойка. 500 м. Женщины. Мария ПОВХ/ Снежана СТАЛИНОВА (9). 1-3 – финал.

17:10. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. Олег КУХАРИК/ Игорь ТРУНОВ (4). 1-3 – финал.