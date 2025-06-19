Павел Василенко

Немецкий вингер Флориан Вирц близок к переходу в английский Ливерпуль, а стоимость трансфера оценивается в ошеломляющие 150 миллионов евро, что делает эту сделку одной из крупнейших этим летом.

Как сообщает немецкая Bild, завершение сделки между Байером и Ливерпулем находится на завершающей стадии. Хотя точные детали пока неизвестны, ясно, что общая сумма будет включать как фиксированные, так и переменные бонусы.

Особое внимание привлекла необычная деталь — родители Вирца, Ханс и Карин, которые также управляют карьерой сына вместо профессионального агента, получат комиссию в размере десяти миллионов евро от этого трансфера. Такая практика встречается редко, когда речь идет о игроках такого калибра, но в случае Вирца она очень успешна.

22-летний плеймейкер провел выдающийся сезон в составе Байера, забив 16 голов и отдав 14 результативных передач в 45 матчах, что еще раз подтвердило его статус одного из самых перспективных игроков своего поколения.

Остается только официально завершить сделки, и вскоре «Энфилд» может стать новой футбольной ареной для одного из самых популярных европейских футболистов.