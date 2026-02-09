Олег Гончар

Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович посетил зимние Олимпийские игры-2026, где поддержал нейтральных спортсменов с российскими паспортами. Соответствующее фото опубликовал датский гроссмейстер и тренер Магнуса Карлсена Петер Хейне Нильсен.

По словам Нильсена, Дворкович находился на трибунах вместе с болельщиками, которые имели советскую символику и флаги, и открыто болел за российских спортсменов во время олимпийских соревнований. Эти действия вызвали резонанс, учитывая действующие ограничения.

Напомним, что на Олимпиаде-2026 официально запрещена демонстрация российской символики. Вместе с тем во время церемонии открытия Игр российские болельщики пронесли флаг на трибуны стадиона Сан-Сиро и делали фото в присутствии стюардов. В ответ на это Международный олимпийский комитет заявил, что от зрителей «ожидается соблюдение условий продажи билетов».