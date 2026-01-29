Олег Гончар

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию, поданную трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым.

Российский спортсмен пытался оспорить решение комиссии FIS, принятое 24 декабря 2025 года, которым было отклонено его заявление о предоставлении статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN). Это решение фактически лишило Большунова права выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В CAS пояснили, что заявление Большунова, поданное 28 января, не подпадало под юрисдикцию специальной олимпийской комиссии суда. Она имеет право рассматривать споры только те, которые возникают во время Игр или не позже чем за 10 дней до церемонии открытия. Таким образом, конфликт должен был быть зафиксирован не позже 27 января 2026 года.

Из-за подачи апелляции за пределами установленных сроков дело не могло быть принято к рассмотрению, о чем говорится в официальном заявлении Спортивного арбитражного суда.