Норвежский лыжник Эвен Нортуг в интервью nrk.no высказался о решении FIS о недопуске россиян и белорусов к квалификации на Олимпийские игры-2026:

Должен сказать, что все сложилось так, как и ожидалось, и я поддерживаю это решение. Я рад, что FIS решила этот вопрос. Другое решение было бы неправильным, пока россия все еще воюет с Украиной.

Мы следили за событиями, но согласились довериться, что FIS примет правильное решение и не будет обсуждать это дальше, пока это не станет проблемой.