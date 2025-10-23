Норвежский лыжник о недопуске россиян на Олимпиаду: «Пока Россия все еще воюет с Украиной…»
Нортуг рад, что FIS приняла верное решение
16 минут назад
Фото: Nordic Mag
Норвежский лыжник Эвен Нортуг в интервью nrk.no высказался о решении FIS о недопуске россиян и белорусов к квалификации на Олимпийские игры-2026:
Должен сказать, что все сложилось так, как и ожидалось, и я поддерживаю это решение. Я рад, что FIS решила этот вопрос. Другое решение было бы неправильным, пока россия все еще воюет с Украиной.
Мы следили за событиями, но согласились довериться, что FIS примет правильное решение и не будет обсуждать это дальше, пока это не станет проблемой.
Напомним, что МОК давил на FIS, чтобы федерация допустила россиян на ОИ-2026.
