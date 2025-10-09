Тренер сборной США назвал количество российских лыжников, которых могут допустить к ОИ-2026
Туманные перспективы для террористов
около 1 часа назад
Лыжные гонки / Фото - Yahoo
Главный тренер сборной США, руководитель программы развития лыжных гонок Крис Гровер в подкасте Race Ready высказал свое мнение о том, сколько квот может получить сборная России на Олимпиаду-2026 в случае положительного решения совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
«Олимпийская квота России, если такая будет, составит два человека – один мужчина и одна женщина».
Напомним, что совет FIS, на котором должно быть принято окончательное решение о допуске российских спортсменов на Игры-2026 в Италию, состоится 21 октября.
Отметим, что МОК давит на FIS и IBU, чтобы допустить россиян на зимнюю Олимпиаду-2026.