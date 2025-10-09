Владимир Кириченко

Главный тренер сборной США, руководитель программы развития лыжных гонок Крис Гровер в подкасте Race Ready высказал свое мнение о том, сколько квот может получить сборная России на Олимпиаду-2026 в случае положительного решения совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Олимпийская квота России, если такая будет, составит два человека – один мужчина и одна женщина».

Напомним, что совет FIS, на котором должно быть принято окончательное решение о допуске российских спортсменов на Игры-2026 в Италию, состоится 21 октября.

Отметим, что МОК давит на FIS и IBU, чтобы допустить россиян на зимнюю Олимпиаду-2026.