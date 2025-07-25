Аренсман стал победителем 19-го этапа Тур де Франс-2025
Погачар остался лидером общего зачета
1 день назад
Нидерландский велогонщик Таймен Аренсман из команды Ineos Grenadiers одержал победу на 19-м этапе Тур де Франс-2025.
Из-за угрозы протестов организаторы сократили маршрут со 130 до 93 км и убрали перевал Коль де Сезі.
Ключевой стала атака Аренсмана за 13 км до финиша. Нидерландец сумел оставить позади главных фаворитов — Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) и Тадея Погачара (UAE Emirates), одержав уже вторую победу на нынешнем Туре.
Погачар остался лидером генеральной классификации.
Бен О’Коннор выиграл 18-й этап Тур де Франс-2025.
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