Горный король! Паре-Пентр выиграл 16-й этап Тур де Франс-2025
Словенец Тадей Погачар сохранил жёлтую майку лидера
около 1 часа назад
Французский велогонщик Валентен Паре-Пентр из команды Soudal Quick-Step стал победителем 16-го этапа Тур де Франс-2025.
Участники Большой петли преодолели 171 км со стартом в Монпелье и финишем на легендарном подъеме Мон Вонту.
Паре-Пентр победил в спринте из отрыва, обогнав ирландца Бена Хили (EF Education–EasyPost). Третьим финишировал Сантьяго Буйтраго из команды Bahrain Victorious.
Желтая майка лидера общего зачета осталась у словенца Тадея Погачара.
Аренсман выиграл королевский этап Тур де Франс-2025.
Поделиться