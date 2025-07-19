Денис Седашов

Нидерландский велогонщик команды Ineos Grenadiers Таймен Аренсман одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2025 — одном из самых сложных в гонке этого года. Гонщики преодолели 182,6 км.

🏆 Such a brilliant way to claim you first Tour de France stage win! Congrats @ThymenArensman!



🏆 Une première victoire d'étape sur le Tour de France décroché avec la manière ! Un grand bravo @ThymenArensman!#TDF2025 pic.twitter.com/pzSHWlE3vb — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Аренсман стал единственным гонщиком из отрыва, которого не смог нагнать пелотон. Он опередил главных фаворитов — Тадея Погачара (UAE Emirates) и Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike). Несмотря на это, Погачар сохранил лидерство в общем зачете.

В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, соревнующихся в самой изнуряющей велогонке мира.

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