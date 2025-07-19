Аренсман выиграл королевский этап Тур де Франс-2025
Лидером в общем зачете продолжает оставаться Тадей Погачар
25 минут назад
Нидерландский велогонщик команды Ineos Grenadiers Таймен Аренсман одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2025 — одном из самых сложных в гонке этого года. Гонщики преодолели 182,6 км.
Аренсман стал единственным гонщиком из отрыва, которого не смог нагнать пелотон. Он опередил главных фаворитов — Тадея Погачара (UAE Emirates) и Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike). Несмотря на это, Погачар сохранил лидерство в общем зачете.
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