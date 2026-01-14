Мы с радостью делимся новостью: VeloGO уже четвертый год подряд получает национальную премию «Выбор Страны» — 2022, 2023, 2024 и 2025.

Это подтверждено официально:

Для нас это не просто награда. Это признание того, что стратегия развития VeloGO работает, а команда движется в правильном направлении. Мы позиционируем себя как специализированный веломагазин №1 в Украине, и именно доверие клиентов делает такое звание заслуженным.

Наш подход основан на семи ключевых принципах.

Экспертность

Мы создаем образовательный контент: блог, видеогиды, технические обзоры. Наши консультанты — не просто продавцы, а велосипедные эксперты, которые помогают выбрать оптимальный велосипед под человека, его задачи и уровень подготовки.

Сервис

VeloGO — это собственная сервисная мастерская, бесплатный первый ТО, поддержка после покупки и полный цикл гарантийного сопровождения. Мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно на своем велосипеде.

Продукт

Наша сеть — официальный дилер мировых брендов Merida, Giant, Orbea, Scott, Cannondale и других.

У нас представлен самый большой выбор моделей в различных ценовых сегментах, а также действует тест-драйв в Киеве, где можно испытать велосипед перед покупкой.

Удобство

Мы предоставляем бесплатную доставку по всей Украине, оплату частями 0% и 365 дней на обмен — это наш стандарт сервиса, а не временная акция.

Сообщество.

VeloGO активно поддерживает украинское велосообщество. Мы развиваем VeloGO Cycling Team и VeloGO CyclingAcademy, проводим лекции, тренировки, мероприятия, помогая новичкам и спортсменам развиваться вместе.

Инфраструктура

Мы инвестируем в развитие условий для катания. Сотрудничество с Bikepark Protas — один из важных шагов: мы обеспечили парк новыми официальными велосипедами для проката и совместно проводим события и тренировки.

Социальная ответственность

VeloGO регулярно организует благотворительные сборы для ВСУ: индор-дуатлоны, Zwift-турниры, участие в Tour de Drone, закупку оборудования и автомобилей для военных в партнерстве с блогерами и спортсменами. Мы убеждены, что бизнес должен быть полезным стране.

О компании

За успехами VeloGO стоит слаженная работа команды. Мы строим долгосрочные отношения с клиентами, создаем удобный сервис «все в одном месте» и формируем культуру осознанного выбора велосипедов в Украине. Мы активно развиваем соцсети и объединяем людей, которые выбирают активный образ жизни:

Что для нас означает награда «Выбор Страны»

Это показатель того, что клиенты доверяют нам, а команда движется в правильном направлении. Награда мотивирует улучшать стандарты сервиса, внедрять новые технологии и сохранять качество, которое ожидают наши покупатели.

Реакция команди

Для колектива VeloGO эта награда — не просто приятность, а стимул. Она вдохновляет внедрять новые идеи, расширять ассортимент, улучшать инфраструктуру и продолжать строить велосообщество Украины.

VeloGO благодарит каждого клиента и партнера. Вместе мы движемся вперед — и делаем велосипедную культуру Украины сильнее.