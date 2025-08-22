Гранд-тур начнется 23 августа в итальянском Турине и завершится 14 сентября в Мадриде, Испания. В течение 23 дней соревнований пройдет 21 этап с общей протяженностью маршрута в 3151 километр.

В Украине все велогонки Вуэльты-2025 покажет линейный канал Eurosport 1. В этом году трансляция соревнований будет доступна также с украинской комментаторской дорожкой благодаря сотрудничеству MEGOGO и Warner Bros. Discovery.

Начало первой трансляции испанского Гранд-тура на Eurosport 1 запланировано на 23 августа в 14:35 по Киеву. Вуэльту-2025 будут комментировать Алексей Борисовский, Инна Волочай и Андрей Белик.

Украинский язык комментирования будет как на платформе MEGOGO, так и у других официальных трансляторов телеканалов Eurosport.



На английской аудиодорожке гонки будет сопровождать команда опытных репортеров, в состав которой вошли Андерс Мильке, Андреа Бертон, Томас Бихель и Йип ван ден Бос. Легенда велоспорта, трехкратный чемпион Вуэльты Альберто Контадор станет ведущим прямой трансляции финального этапа в Мадриде.

Если каналы Eurosport на MEGOGO воспроизводятся с английской дорожкой, выполните следующие шаги, чтобы выбрать украинских комментаторов:

1. Во время просмотра канала Eurosport нажмите на «шестеренку» настроек

2. В появившемся меню выберите пункт «Аудиодорожка»

3. Из списка доступных аудиодорожек выберите «Украинская»

Напомним, в мае этого года украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Производством комментаторской дорожки занимается команда MEGOGO, тогда как техническую и редакционную координацию осуществляют команды Warner Bros. Discovery.