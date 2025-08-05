Бронзовая призерка ЧМ-2025 Алина Комащук в интервью Суспільне Спорт высказалась о выступлении на соревнованиях в Грузии:

Для меня это особенная (бронза), я очень хотела взять медаль на чемпионате мира – и мне это удалось. Я очень счастлива. Месяц назад была моя первая медаль со взрослого чемпионата Европы. Я немного переживала, чтобы это не было везением. И если сравнивать командные и личные – это два совершенно разных соревнования. И да, у меня были награды с командных стартов, но у меня всегда было желание показать личный результат.

Это то, о чём ты очень долго мечтал, но очень долго не получалось. Я потеряла веру, что могу показывать личные результаты. Я давала себе этот сезон – шанс показать, на что я способна в личных соревнованиях и думать, как дальше: продолжать ли фехтовать, или нет. Немного я была растеряна, потому что не могла поверить, что это правда, что мне удалось. У меня были сильные соперницы, но мне удалось их победить, еще и с хорошим счетом, уверенно. Поэтому я была и растеряна, и счастлива.

На данный момент я не спешу с решениями, (иду) шаг за шагом. Конечно, (медаль) даёт тебе вдохновение работать дальше, добавляет веру в себя. Я буду смотреть как дальше будет развиваться карьера, соревнования. Смогу ли я так же показывать хорошие результаты. Так же смогу ли в команде хорошо фехтовать, потому что сегодня я не смогла этого сделать. Очень больно после результатов в команде. Будем смотреть.