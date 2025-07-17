Денис Седашов

18-летняя украинка Анна Максименко завоевала серебряную медаль в соревнованиях по шпаге на Всемирной летней Универсиаде-2025, которая проходит в китайском городе Чэнду.

В полуфинале Анна победила соперницу из Венгрии со счётом 15:12, а в финале лишь одним уколом уступила представительнице Гонконга — 8:9.

Это вторая награда для Украины на этой Универсиаде. Ранее бронзу также завоевала ещё одна украинская шпажистка Эмили Конрад.