«Я молчать не буду». Харькова раскритиковала участие россиян в международном спорте
Украинка призвала не легализовать зло
около 2 часов назад
Украинская фехтовальщица Влада Харькова, которая недавно стала чемпионкой мира-2025 в Тбилиси, резко высказалась о участии представителей России в международных турнирах. Слова приводит kp.ua.
Среди победителей был Кирилл Бородачев — представитель российской армии. Когда люди в форме, которая символизирует армию убийц, стоят на пьедестале — это уже не о спорте. Это о потере морали в международных структурах.
По словам спортсменки, мировое сообщество начинает уставать и все чаще закрывает глаза на очевидные вещи, выбирая удобство вместо принципиальности:
Мир устает. Потому что проще молчать, чем иметь неудобный разговор. Но я молчать не буду. Пока моя страна в огне — я буду говорить.
Видео победного укола Влады Харьковой на чемпионате мира.