Женская сборная Украины завоевала первое в истории золото чемпионата Европы по фехтованию на шпагах
В финале украинские спортсменки одержали победу над командой Швейцарии
около 1 часа назад
Украина завоевала второе золото на чемпионате Европы-2025 по фехтованию, который проходит в итальянской Генуе.
Женская команда по фехтованию на шпагах в составе Влады Харьковой, Елены Кривицкой, Инны Бровко и Анны Максименко не имела равных на соревнованиях. В финале украинские спортсменки уверенно победили национальную команду Швейцарии, завоевав первое в истории Украины золото ЧЕ командного турнира среди шпажисток.
Чемпионат Европы-2025. Женщины. Шпага
Второй круг. Украина – Финляндия 45:24
Четвертьфинал. Украина – Венгрия 44:43
Полуфинал. Украина – Италия 45:27
Финал. Украина – Швейцария 45:34
Напомним, что накануне Роман Свичкар завоевал золото Евро по фехтованию на шпагах, а Алина Комащук взяла серебро среди саблисток.