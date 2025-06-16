Владимир Кириченко

Украинский фехтовальщик Роман Свичкар для Tribuna.com поделился эмоциями после завоевания золота на чемпионате Европы в Генуе (Италия).

Как оцениваешь свое выступление – за счет чего получился такой результат?

«Результат изнурительной совместной командной работы – тренеров и спортсменов!

Представьте поддержку и [наш] фехтовальный прогресс. Недавно первый номер мирового рейтинга Игорь Рейзлин и второй номер мирового рейтинга Богдан Никишин – сейчас тренеры сборной, у них свежий многолетний опыт и желание побеждать. Давали мне важные подсказки, индивидуальные уроки и спарринг с нашей командой. Также на финальном сборе в Эстонии еще получал индивидуальные уроки от чемпионки мира и Европы Натальи Конрад».

Что сейчас ощущаешь уже после награждения?

«Удовлетворение в моменте, психологическая и физическая нагрузка в борьбе с оппонентами. Также я чувствовал, что хорошо подготовлен. Было приятно фехтовать, радостно обняться всей фехтовальной делегацией – у нас сегодня серебро и золото! С Алиной Комащук 15 лет назад уже стояли на пьедестале мирового первенства до 17 лет.

Сейчас испытываю особенное впечатление от разговора с шестикратной олимпийской чемпионкой – Валентина Веццали сделала точный комплимент. Также приятно быть рядом с нашей титулованной чемпионкой Ольгой Харлан, которая поддерживала и была рядом с нами».

Кто из соперников был самым трудным, учитывая, что ты победил, в частности, вице-чемпиона Токио-2020 и чемпиона Парижа-2024 Гергея Шиклоши из Венгрии?

«С Шиклоши бой закончился приоритетом, всего один укол разницы, он стабильный и мастерский фехтовальщик. Со всеми спортсменами была интересная борьба, не хочу выделять кого-то в отдельности».

Напомним, в финале ЧЕ-2025 по фехтованию на шпагах Свичкар победил представителя Италии Галасси Маттео – 15:11.