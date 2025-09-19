Владимир Кириченко

Украинские фигуристы София Голи́ченко и Артем Даренский выступили в короткой программе квалификационного турнира на Олимпийские игры-2026 среди спортивных пар.

Они стали 6-ми, получив за свое выступление 57,17 балла. Независимо от результатов, все дуэты прошли в произвольную программу.

Произвольная программа состоится в субботу, 20 сентября, в 09.30. Для получения лицензии Голиченко и Даренский должны попасть в топ-3.

Квалификационный турнир на Олимпиаду-2026. Пекин, Китай. Спортивные пары. Короткая программа

1. Чжан Цзясюань/ Хуан Ихань (Китай) – 66,68

2. Камиль Ковалёв/ Павел Ковалёв (Франция) – 64,28

3. Карина Акопова/ Никита Рахманин (Армения) – 63,85

6. София Голи́ченко/ Артем Даренский (Украина) – 57,17

Напомним, ISU не позволит российским фигуристам обжаловать отстранение от отбора на Олимпиаду.