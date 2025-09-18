Мария Пинчук рассказала о травме и подготовке к олимпийскому отбору
Украинская фигуристка рассказала о переломе и восстановлении перед квалификацией на Игры-2026
36 минут назад
Украинская фигуристка Мария Пинчук, которая выступает в паре с Никитой Погореловым в спортивных танцах на льду, рассказала Суспільному о травме, которая усложнила подготовку к отбору на Олимпийские игры-2026.
«Это компрессионный перелом и растянутая связка. Довольно серьезная травма. Она сбила темп подготовки».
Пинчук поблагодарила команду и физиотерапевта, которые помогли ей выступить на Lombardia Trophy. При этом она призналась, что пришлось уменьшить нагрузки, фиксировать колено и применять ультразвуковую и магнитотерапию.
«Сейчас важные соревнования, времени на восстановление нет».
Пинчук и Погорелов представят Украину на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде в Пекине 18–21 сентября.
