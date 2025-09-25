Олег Гончар

Российский фигурист Марк Кондратюк, который является чемпионом Европы 2022 года и бронзовым призёром Олимпиады-2022, внесён в базу данных сайта Миротворец.

Персональные данные спортсмена появились на ресурсе, который с 2014 года собирает информацию о лицах, признанных угрозой национальной безопасности Украины, включая пропагандистов, музыкантов, политиков и спортсменов.

В базе Кондратюка указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адреса регистрации и проживания, фотографии, номера телефонов. Данные внесены 23 апреля 2023 года со ссылкой на «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«После начала полномасштабного вторжения России в Украину был призван в армию России и проходил срочную службу в спортивной роте Центрального спортивного клуба армии России (ЦСКА), подчинённого Минобороны России. ЦСКА на постоянной основе оказывает активную помощь военным и ветеранам так называемой “СВО” путём закупки и доставки на фронт специальной техники, FPV-дронов, генераторов и гуманитарных грузов, осуществляет военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, организует и проводит спортивно-патриотические мероприятия и способствует развитию международного сотрудничества, в том числе. В апреле 2022 года принимал участие во встрече путина с российскими спортсменами-олимпийцами, состоявшейся в Кремле, и лично выразил благодарность путину. Награждён Орденом Дружбы за победу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — говорится на Миротворце о Кондратюке.

Отметим, что Миротворец заблокирован в России по решению суда.

Кондратюк, бронзовый призёр Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, продолжает выступать за сборную РФ.