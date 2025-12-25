Олег Гончар

У 19-летней российской фигуристки Камилы Валиевой завершилась четырехлетняя дисквалификация, наложенная за позитивную допинг-пробу с декабря 2021 года.

Срок дисквалификации Валиевой закончился 25 декабря 2025 года — ровно 4 года с даты сдачи пробы с триметазидином. Результаты стали известны во время Олимпиады-2022 в Пекине. После судебных разбирательств CAS в январе 2024-го подтвердил 4-летнее отстранение, а Россия потеряла золото командного турнира Игр-2022.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025-го. Возвращение фигуристки должно произойти в следующем сезоне.