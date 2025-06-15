Павел Василенко

Капитан Окленд Сити Марио Илич перед стартом Клубного чемпионата мира и поединком с мюнхенской Баварией рассказал, что его команда состоит из футболистов-полулюбителей.

А именно, игроки Окленда – парикмахеры, учителя, агенты по недвижимости и даже студенты, они играют в футбол полупрофессионально и тренируются три-четыре раза в неделю.

Сам Илич работает в отделе продаж компании Coca-Cola, и эта работа определяет характер его футбольных обязанностей, он тренируется три-четыре раза в неделю после работы и часто просит своего работодателя разрешения на поездки за границу, что имеет место и сейчас.

«Я потратил весь свой отпуск на эту поездку, так что в этом году я точно не поеду в отпуск со своей девушкой. У всех нас есть мечта – побеждать в футбольных матчах, независимо от того, против кого мы играем. Мы знаем, что задача, стоящая перед нами, очень сложная, но мы просто хотим выйти и максимально усложнить задачу сопернику, и просто показать наилучшую возможную игру. Мы полностью сосредоточены на нашей игре и нашем плане, а также на том, чтобы все находились на одной волне. Таким образом, мы надеемся, что сможем как можно лучше представить Океанию, Новую Зеландию, наш город и наш клуб», – сказал Илич.

Кстати, Окленд квалифицировался на клубный чемпионат мира благодаря своему доминированию в Лиге чемпионов Океании, которую он выиграл рекордные 13 раз, в последний раз одержав победу над Хекари Юнайтед из Папуа-Новой Гвинеи.

В Новой Зеландии есть два профессиональных клуба: Окленд и Веллингтон Феникс, но они соревнуются в австралийской А-лиге, однако им не дозволено играть в континентальных соревнованиях Азиатской конфедерации.

Они дважды играли на клубном чемпионате мира в 2009 и 2014 годах, но из-за нового формата им впервые придется встретиться с европейской командой на таком соревновании.

Кроме Баварии, в группе также находятся аргентинский Бока Хуниорс и португальская Бенфика.

Добавим, что матч Бавария – Окленд запланирован на сегодня в 19:00.