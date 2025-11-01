Сергей Разумовский

Завершились все матчи игрового дня субботы, 1 ноября, в 16-м туре украинской Второй лиги.

В группе А Лесное на выезде одолело Реал Фарму: Грищенко открыл счет на 23-й минуте, а после того как Гайваненко восстановил равновесие, гости дожали соперника благодаря точным ударам Винцента Волошина на 73-й и Юшка на 82-й. Лесное после вылета из Кубка Украины отправилось на матч с заявкой всего из 13 игроков, без Дениса Гармаша, но с Сергеем Рыбалкой в стартовом составе. Состоялась только одна замена.

Полесье-2 сыграло вничью с Самбором-Нивой-2. Поединок в группе А прошел без голов и действительно острых моментов, так что команды разошлись нулевой ничьей.

Чайка поделила очки с Колосом-2 в группе Б. Гости повели на 24-й минуте после точного удара Артема Недоли, однако борщаговцы отыгрались под конец – на 84-й минуте Вечурко установил окончательный паритет.

В группе А продолжает лидировать Полесье-2 (29 очков), тогда как у Куликова-Белки (26) еще два матча в запасе; Самбор-Нива-2 (25) опережает Лесное (24). В группе Б Локомотив (29 очков) уже в этом туре может максимально сократить отставание от Колоса-2 (33), тогда как Чайка (24) пока пятая.

Вторая лига, 16-й тур

Группа А

Реал Фарма – Лесное 1:3

Голы: Гайваненко, 58 – Грищенко, 23, Винцент Волошин, 73, Юшко, 82

Полесье-2 – Самбор-Нива-2 0:0

Группа Б

Чайка – Колос-2 1:1

Голы: Вечурко, 84 – Недоля Артем, 24