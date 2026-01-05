Павел Василенко

Бразильские СМИ сообщают о сенсационном предложении, которое Атлетико Минейро сделал своему главному символу последних лет – Халку. Соглашение настолько необычно, что в него трудно поверить, однако оно имеет четкое условие: 39-летний нападающий должен остаться в клубе до завершения профессиональной карьеры.

В июле Халку исполнится 40 лет, но о завершении выступлений он даже не задумывается. Руководство Атлетико Минейро также заинтересовано в том, чтобы легендарный форвард продолжал играть, тем более что его действующий контракт действует еще один сезон. Несмотря на интерес со стороны Флуминенсе, который стремится совершить громкое подписание и параллельно ведет переговоры по Гильерме Аране, Атлетико Минейро решил пойти ва-банк.

По информации журналиста Гильерме Фроссарда из Canal do Frossard, Халк получил комплексное и долгосрочное предложение, которое может окончательно склонить его к тому, чтобы завершить карьеру именно в Атлетико. Согласно ему, после прощания с футболом нападающий получит долю акций клуба и станет одним из его акционеров.

Но это еще не все. Клуб также планирует снять документальный фильм о карьере Халка, а возле стадиона должен появиться памятник в его честь. Таким образом Атлетико Минейро хочет закрепить имя форварда в истории не только статистикой, но и символами.

Ожидается, что окончательное решение Халк примет не ранее вторника. По словам Фроссарда, игрок был приятно удивлён предложением, и шансы на его отказ от перехода в Флуминенсе выглядят очень высокими. Хотя в контракте нападающего есть пункт о возможном уходе, убедить его сменить клуб в данный момент будет чрезвычайно сложно.