Павел Василенко

Играя во взрослый футбол еще в те времена, когда большинство современных профессионалов даже не родились, Кадзуёси Миура продолжает удивлять футбольный мир. Легендарный японец, известный как «Король Кадзу», не собирается завершать карьеру даже в 58 лет.

Опытный нападающий в ближайшее время присоединится к клубу Фукусима Юнайтед на правах аренды. В прошлом сезоне Миура выступал за Атлетико Судзука. Будущий сезон станет для него уже 41-м в статусе профессионального футболиста.

Официального подтверждения трансфера пока нет, однако традиционно о переходе Миуры объявляют 11 января в 11:11 – вместе с номером на его футболке, что давно стало своеобразной визитной карточкой легенды.

В феврале «Королю Кадзу» исполнится 59 лет. В прошлом сезоне он провёл семь матчей за Судзуку. Свою профессиональную карьеру Миура начал еще в 1986 году, дебютировав в составе бразильского Сантоса. За свою долгую карьеру он также выступал в клубах Италии, Хорватии, Австралии и Португалии.

В 1990-х годах Миура стал одной из ключевых фигур азиатского футбола и сыграл важную роль в популяризации игры в Японии после создания профессиональной Джей-лиги в 1993 году.

За национальную сборную Японии он дебютировал в 1990 году, провёл 89 матчей и забил 55 голов. Несмотря на значительный вклад в квалификацию – в частности 14 забитых мячей в отборе – Миура так и не поехал на чемпионат мира 1998 года, наблюдая за дебютом Японии на мундиале лишь с трибун.