Павел Василенко

Аль-Наср готовится к трансферному наступлению. Журналист Бен Джейкобс сообщил, что саудовский клуб может значительно усилить линию атаки.

В Аль-Насре происходит небольшая революция. Главный тренер команды Стефано Пиоли официально попрощался с клубом. Его преемником станет Жорже Жезуш, бывший наставник Аль-Хиляля.

Недавно клуб сделал важное заявление о продлении контракта Криштиану Роналду еще на два года. Целью руководства теперь будет окружить португальца лучшими игроками.

Джейкобс сообщает, что Аль-Наср нацелен на Луиса Диаса, который также интересен Барселоне. Ливерпуль недавно сообщил каталонцам, что 28-летний игрок не продается. Однако саудиты попробуют свои силы в переговорах.

По имеющимся данным, Аль-Наср готовит предложение по Диасу, превышающее 85 миллионов евро. Неизвестно, примут ли чемпионы Англии предложенные условия. Сам игрок также не достиг соглашения с саудовским клубом по индивидуальному контракту.

В сезоне 2024/25 Диас сыграл 50 матчей за красных, забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт действует до середины 2027 года.