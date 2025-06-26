Ливерпуль приобрел одноклубника Забарного за 40 миллионов фунтов
Футболист сменил клубную прописку
около 3 часов назад
Фото: ФК Ливерпуль
Венгерский защитник Борнмута Милош Керкез успешно прошел медицинское обследование в Ливерпуле и подписал с клубом долгосрочный контракт (на 5 сезонов), сообщил чемпион АПЛ на своем сайте.
«Я действительно счастлив. Для меня большая честь и привилегия играть за один из крупнейших клубов мира и крупнейший клуб Англии. Я действительно взволнован», – сказал венгерский игрок.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что игроком Борнмута является украинский защитник Илья Забарный, которого хочет приобрести ПСЖ.
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