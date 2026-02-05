Клуб УПЛ Александрия близок к подписанию 20-летнего левого полузащитника Артура Андрейчука, который в настоящее время выступает за немецкий Ваккер Бургхаузен в Региональной лиге Баварии, сообщает телеграм-канал Inside UPL.

В последние дни Андрейчук участвовал в тренировках Александрии и произвел положительное впечатление на тренерский штаб. Артур принял участие в контрольном матче во время турецкого сбора команды.

Футболист находится в Ваккер Бургхаузене с лета 2023 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Андрейчук провел 13 матчей в Региональной лиге Баварии, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Основная позиция игрока — левый полузащитник, дополнительно может играть на позиции левого защитника или центрального полузащитника. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 100 тысяч евро.