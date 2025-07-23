Александрия и Партизан запретили гостевым фанатам посещать матчи Лиги конференций
В Катовице и Белграде
около 1 часа назад
Матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между Александрией и Партизаном пройдут без присутствия гостевых болельщиков, сообщает официальный сайт вице-чемпиона Украины.
Такое решение было принято организаторами турнира и обоими клубами после всестороннего анализа вопросов безопасности.
С целью обеспечения порядка и избежания рисков, гостевым болельщикам не будет разрешено посещать эти поединки.
Поединки 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между Александрий и Партизаном состоятся 24 июля в Катовице и 31-го в Белграде
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