Павел Василенко

Стали известны потенциальные соперники Полесья и Александрии в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций.

Если Полесье пройдет Санта-Колому, то встретится с победителем пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).

Если Александрия пройдет Партизан, то встретится с неудачником пары Мидтьюлланн (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Если Шахтер не пройдет Бешикташ в Лиге Европы, то попадет в Лигу Конференций и сыграет с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Калью (Эстония).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 7 и 14 августа. Победители выйдут в четвертый раунд отбора турнира, а команды, которые проиграют, покинут еврокубки.