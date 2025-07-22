Бывший спортивный директор Александрии Иван Телько рассказал о своем решении не продолжать сотрудничество с вице-чемпионом Украины. Его слова приводит Sport.ua.

Еще в прошлом году мы договорились о определенных условиях. Я четко спросил, что от меня ожидается. Я пришел не один – со своей командой работников: скаут, тим-менеджер, сотрудники для академии. И задачей нашей команды было добиться максимально возможного результата.

Мы подписали опытных игроков, которые сразу дали результат. А уже на новый сезон клуб решил изменить вектор развития: омолодить состав, уменьшить финансовые расходы. В этой концепции я себя не видел, и моя роль стала неактуальной, - рассказал Телько.