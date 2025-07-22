Футбольный специалист Ярослав Вишняк в интервью XSPORT поделился мыслями о старте украинских команд в еврокубках.

Наш собеседник проанализировал шансы Динамо, Полесье и Александрии на успешный старт в квалификации ЛЧ и ЛК соответственно, а также перспективы Шахтера пройти Бешикташ на пути к основному раунду Лиги Европы.

– Ярослав Васильевич, Динамо своей пассивностью с трансферами не рискует повторить прошлогодний провал в Европе?

– Сила нынешнего Динамо заключается в сыгранности игроков. Они никого не потеряли, футболисты молодые продолжают прогрессировать и также работает академия, где воспитанники потихоньку стучатся в первую команду.

– Еврокубки помогут Бражко и Ванату прийти в себя после невыразительного Евро-2025?

– Сложно делать выводы, пока мы не увидим первый матч с Хамруном. Тренеры лучше знают состояние игроков, в котором они подошли к официальным матчам. Можно только надеяться, что к началу сезона ведущие футболисты Динамо подойдут как можно лучше.

– Как обезопасить себя от недооценки более скромных соперников?

– О недооценке не может идти речь, учитывая состояние, в котором находится наш украинский футбол. Мы должны быть максимально сфокусированы на каждой игре. Хамрун и Санта-Колома уже прошли по одному сопернику, Борац и Жальгирис играли в основном раунде еврокубков. Нельзя сказать, что это слабые команды.

– Решение Динамо играть в Люблине квалификацию ЛЧ поможет гарантировать евроосень?

– С каждым военным сезоном менеджменты наших клубов оттачивают логистику, учитывая опыт предыдущих лет. Футболисты не должны в этом искать себе оправданий, а привыкнуть к этому как к рутине, а не чему-то форс-мажорному.

– Полесье и Александрия заходят с новыми тренерами. Кому из них труднее будет добиться результата в еврокубках?

– Ротаню в Полесье облегчает жизнь, что он пришел со своей командой помощников, которые умеют доносить свои идеи. В Полесье есть классный подбор игроков. Есть футболисты, которые знают требования Руслана Петровича. С первых матчей Полесье будет более целостной командой за счет игроков и тренерского штаба.

Александрия остается командой-загадкой. Пришел молодой тренер. Многое будет зависеть от того, как быстро игроки после Ротаня смогут адаптироваться к новым требованиям. Состав в Александрии кардинально изменился. В этом плане вице-чемпиону будет сложнее.

– Шансы обыграть Партизан в Александрии минимальны?

– В футболе все может быть. Настроиться на соперника, который любит ездить на болота, легализируя страну-агрессора, можно и нужно. Это противостояние стоит рассматривать не только с спортивной точки зрения, но и политической. В это время наши спортсмены чувствуют, что они представляют не только себя, но и всю страну. Их успехи отождествляются с государством и становятся глотком свежего воздуха. Можно привести пример Усика, как он своими успехами дарит простым людям на мгновение

отвлечься от ежедневного террора россиян. Многие военные также поддерживают своих любимцев и добавляют. Конечно, хочется, чтобы Александрия повторила перформанс Динамо, которое уничтожило Партизан в обоих матчах.

– Следует ли упрекать Полесье в том, что при Ротане не привозят новичков караванами?

– Ротань с помощниками имели время изучить команду и знают по матчам с Александрией возможности игроков. Ростер Полесья достаточно большой, и прошло не так много времени, чтобы оценить потенциал игроков в тренировочном процессе. Возможно, те игроки, которых Полесье хотело получить, не захотели играть в Украине. Влияет много факторов. Житомирчане в сегодняшнем состоянии с первых матчей предстанут боеспособной командой.

– Александрия правильно поступила, что не удержала всех лидеров на еврокубки?

– Мы с вами не внутри команды, чтобы оценивать решения руководства. Если руководство Александрии на это пошло, они руководствовались собственными мотивами в интересах клуба. В любом случае за Александрией интересно будет наблюдать.

– Александрия этим летом делает ставку на малораскрученных игроков. Смогут заменить лидеров?

– Зависит от контекста, в котором находится игрок. Если это молодые бразильцы, они должны адаптироваться к Европе, создавать ему условия, чтобы игрок думал только о футболе, решать бытовые моменты. Как они среагируют на первые прилеты. В футболе мелочей не бывает. Нужно это все учитывать. Александрия только создает себе репутацию клуба, который может стать трамплином на пути к более статусному чемпионату.

– Лично вам заметны изменения в Шахтере с появлением Арды Турана?

– На мой взгляд, игрока начали дорабатывать на оборону. Нет вальяжности, что кто-то не добежал за соперником. В плане дисциплины стало лучше. Замечено, что его авторитет не ставят под сомнение.

Матчи с Бешикташем станут для Шахтера хорошей проверкой на фоне звездных игроков. Как воспринимаются требования Турана под давлением. Играть на турецких стадионах, когда они болеют против тебя, это так же может послужить испытанием стойкости игроков.

– Вам не кажется, что с приходом нового тренера в Шахтер Судаков уже не выглядит яркой фигурой?

– Судакову нужно доказать Турану, что он может быть полезным футболистом. Что все эти слухи обоснованы и попытаться выйти за рамки собственного понимания игры. Для самого Георгия, для клуба и сборной Украины будет огромный плюс, если Судаков сможет найти свою игру в обновленном Шахтере.

– Шахтер почти никого не приобрел, если не считать возвращение блудного Марлона. Его профиль нужен команде, которую начал строить Туран?

– Если Шахтер возвращает Марлона, значит это было согласовано с главным тренером. Интересно будет посмотреть, как будет использовать его Туран.

– Вылет наших команд наНа этой стадии будет считаться провалом?

– Команды готовились за границей, провели сборы в хороших условиях, и пока не начались внутренние соревнования, есть все возможности преодолеть первый еврокубковый барьер. Хочется верить, что в следующем раунде мы увидим все четыре украинские команды.

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