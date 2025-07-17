Сергей Стаднюк

Полесье изменило номинально домашний стадион на матчи Лиги Конференций сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Из-за дисквалификации словацкого клуба ДАК 1904 Дунайска Стреда из Лиги Конференций, вызванной конфликтом интересов (одно лицо — Оскар Вилаги — владеет как ДАК, так и Дьйором), его место в турнире занял другой представитель Словакии — ФК Кошице. Эта команда проведет свой домашний матч второго раунда квалификации на стадионе Кошицка Футбалова Арена, который является домашним для этого клуба. Игра назначена на тот же день, когда должна была состояться первая игра Полесья.

В связи с этим житомирский клуб вынужден изменить еврокубковую локацию. Новым номинально домашним стадионом Полесья в сезоне 2025/2026 станет арена Татран в словацком городе Прешов.

Первый матч на новом стадионе команда проведет 24 июля. В рамках второго квалификационного раунда Лиги Конференций Полесье сыграет против Санта Коломы (Андорра), которая победила боснийский Борац в первом раунде (4:3 – общ.).