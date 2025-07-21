Павел Василенко

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций.

По ее итогам своих потенциальных соперников узнают Александрия, которая во втором раунде квалификации встретится с сербским Партизаном, и житомирское Полесье, которое сыграет с Санта Коломой из Андорры.

Потенциальные соперники Александрии в третьем раунде квалификации Лиги конференций

Победитель пары Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва)

Победитель пары Австрия (Австрия) – Спирли (Грузия)

Победитель пары Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Победитель пары Силькеборг (Дания) – КА Акурейри (Исландия)

Победитель пары Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) – Нымме Калю (Эстония)

Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Валур (Исландия)

Потенциальные соперники житомирского Полесья в третьем раунде квалификации Лиги конференций

Победитель пары Ильвес Тампере (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды)

Победитель пары Сент-Джозеф (Гибралтар) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Победитель пары Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия)

Победитель пары Влазния (Албания) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

Победитель пары Пакши (Венгрия) – Марибор (Словения)

Матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в четвертый раунд квалификации Лиги конференций, а команды, которые проиграли, покинут еврокубки.