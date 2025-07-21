Павел Василенко

В расположении Полесья появился Никита Кравченко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

28-летний защитник уже выступал в Житомире перед переходом в Александрии. Теперь Кравченко возвращается в свой бывший клуб и к экс-тренеру Руслану Ротаню.

Полноценный трансфер должен быть оформлен в ближайшее время.

Кравченко в сезоне 2023/24 на правах аренды защищал цвета житомирян, отыграв за них 15 матчей.

Кравченко в прошлой кампании провел 28 матчей за Александрию, отметившись 8 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.