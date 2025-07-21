Полесье подпишет игрока Александрии
Футболист уже играл за команду из Житомира
11 минут назад
Фото: ФК Александрия
В расположении Полесья появился Никита Кравченко. Об этом сообщает ТаТоТаке.
28-летний защитник уже выступал в Житомире перед переходом в Александрии. Теперь Кравченко возвращается в свой бывший клуб и к экс-тренеру Руслану Ротаню.
Полноценный трансфер должен быть оформлен в ближайшее время.
Кравченко в сезоне 2023/24 на правах аренды защищал цвета житомирян, отыграв за них 15 матчей.
Кравченко в прошлой кампании провел 28 матчей за Александрию, отметившись 8 голевыми передачами.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.