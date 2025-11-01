Сергей Разумовский

В 11-м туре УПЛ Александрия на выезде поделила очки с Колосом. На 31-й минуте гости повели в счете: Цара точно пробил после передачи Булецы. Хозяева добавили оборотов и усилили давление, нанеся более двадцати ударов по воротам.

«Горожанам» удавалось оборонять победу, которая была бы первой за четыре последние игры. Однако давление хозяев дало результат уже в добавленное время. На 91-й минуте Климчук протолкнул мяч в сетку с передачи от Гагнидзе, установив окончательный счет 1:1.

Колос набрал 16 очков и сравнялся с Металлистом 1925, правда, у харьковчан есть матч в запасе. Александрия с девятью пунктами остается в зоне переходных матчей.

УПЛ, 11-й тур

Колос – Александрия 1:1

Голы: Климчук, 90+1 – Цара, 31

Колос: Пахолюк, Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков, Теллес, Ррапай (А. Красничи, 61), Гагнидзе, Алефиренко (Кане, 75), Ойевуси (Климчук, 61), Гусол (Салабай, 86).

Александрия: Долгий, Ндика, Боль, Кампуш, Скорко, Ващенко (Смирный, 73), Мишнев (Шостак, 73), Булеца (Фернандо, 64), Цара, Кастильо (Кулаков, 64), Козак.

Предупреждения: Ррапай, 40, Ойевуси, 54, Козик, 56 – Скорко, 4, Ващенко, 62, Мишнев, 65, Фернандо, Козак, 66, Фернандо, 71.

Обзор матча будет доступен на странице события Колос – Александрия.