Александрия продолжила беспроигрышную серию, Куликов впервые проиграл
Результаты игрового дня понедельника, 11 августа, во Второй лиге
около 1 часа назад
Завершились все матчи игрового дня понедельника, 11 августа, в третьем туре украинской Второй лиги.
На КСК Олимп Александрия-2 одолела Тростянец. Хозяева активно начали встречу и уже на 23-й минуте Дмитрий Черныш открыл счет, а в конце первого тайма Владислав Шаповалов удвоил преимущество, замкнув головой подачу Жонатана.
После перерыва гости активизировались и на 50-й минуте Павел Замуренко сократил отставание. Несмотря на дальнейшие попытки обеих команд изменить счет, больше голов в матче не было. Александрия-2 набрала семь очков в трех турах в группе Б, занимая вторую строчку после Ребела.
В группе А Самбор-Нива-2 принимал Куликов и одержал минимальную победу. Судьба поединка решилась в конце встречи. На 83-й минуте Мендрук точным ударом принес хозяевам победу. Куликов остался с четырьмя очками в таблице, уже имея в активе победу, ничью и поражение. Самбор-Нива-2 сыграла два матча и набрала максимум баллов.
Вторая лига, третий тур
Группа А
Самбор-Нива-2 – Куликов 1:0
Гол: Мендрук, 83
Группа Б
Александрия-2 – Тростянец 2:1
Голы: Черныш, 23, Шаповалов, 41 – Замуренко, 50