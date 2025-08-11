Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня понедельника, 11 августа, в третьем туре украинской Второй лиги.

На КСК Олимп Александрия-2 одолела Тростянец. Хозяева активно начали встречу и уже на 23-й минуте Дмитрий Черныш открыл счет, а в конце первого тайма Владислав Шаповалов удвоил преимущество, замкнув головой подачу Жонатана.

После перерыва гости активизировались и на 50-й минуте Павел Замуренко сократил отставание. Несмотря на дальнейшие попытки обеих команд изменить счет, больше голов в матче не было. Александрия-2 набрала семь очков в трех турах в группе Б, занимая вторую строчку после Ребела.

В группе А Самбор-Нива-2 принимал Куликов и одержал минимальную победу. Судьба поединка решилась в конце встречи. На 83-й минуте Мендрук точным ударом принес хозяевам победу. Куликов остался с четырьмя очками в таблице, уже имея в активе победу, ничью и поражение. Самбор-Нива-2 сыграла два матча и набрала максимум баллов.

Вторая лига, третий тур

Группа А

Самбор-Нива-2 – Куликов 1:0

Гол: Мендрук, 83

Группа Б

Александрия-2 – Тростянец 2:1

Голы: Черныш, 23, Шаповалов, 41 – Замуренко, 50