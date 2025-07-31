Сегодня, 31 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА 2025/26: Партизан примет Александрию в Белграде. Начало встречи — в 22:00.

Накануне поединка с представителями СМИ пообщался защитник Александрии Мигель Кампос.

Я думаю, мы достаточно готовы, чтобы показать, на что мы способны в ответном матче.

Я чувствую личную физическую ответственность. И эта ответственность побуждает меня показывать более лучшую игру. Мы хотим добиться результата.

Атмосфера на стадионе будет горячей. Я довольно эмоциональный парень, но каждый футболист ждёт такого матча. Будет страсть, атмосфера, будет дух единоборств. Мне нравятся такие матчи.