Уже завтра, 31 июля, Александрия проведет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА 2025/26 против сербского Партизана. Тренер Кирилл Нестеренко ответил на вопросы перед игрой.

Команда прилетела в Белград в настроении, с желанием одержать необходимый для нас результат.

После первой игры против Партизана мы сделали выводы, касающиеся более тактических действий нашего соперника. И ни для кого не секрет, что Партизану удалось забить два мяча в переходных фазах. Для нас это очень важный урок. И это нужно исправить во втором матче, и сделать все возможное, чтобы достичь результата.

У Партизана будет сильная поддержка болельщиков на трибунах. И мы готовы к этому. Да, к этому очень трудно подготовиться, но мы разговаривали с игроками, показывали видео, мотивировали их психологически, и прежде всего — надо быть готовыми физически к этому противостоянию. Будет много единоборств. И считаю, что наша команда готова к этому.

Изменения в стартовом составе всегда следует ожидать, потому что это футбол. Мы готовимся от игры к игре. У нас также есть некоторые тактические моменты, и в связи с этим мы подбираем и состав, и стратегию на матч. Но пусть это будет небольшой секрет… Посмотрите на состав завтра перед матчем.