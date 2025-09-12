Павел Василенко

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги Александрия на своем поле принимала черкасский ЛНЗ. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

На 12-й минуте вингер Александрии Теди Цара вывел свою команду вперед. Гости сравняли счет через двадцать минут благодаря точному удару Марка Ассинора.

В начале второго тайма дубль оформил Цара, а в конце матча ещё два мяча влетели в ворота ЛНЗ – отличились Денси Шостак и Жонатан. Эта победа стала первой для александрийской команды в этом сезоне.

На данный момент Александрия занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка. ЛНЗ – восьмой с семью баллами.

УПЛ, 5-й тур

Александрия – ЛНЗ – 4:1

Голы: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Жонатан, 90+3 – Ассинор, 32.