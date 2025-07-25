Полузащитник Шахтёра Алиссон прокомментировал победу над Бешикташем (4:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

— Алиссон, матч в Стамбуле завершился уверенной победой «Шахтёра». Именно ты открыл счёт. Подведи итоги встречи и вспомни момент с забитым мячом.

— Прежде всего, я очень счастлив, что команда победила! Игра действительно выдалась непростой, её сценарий менялся. Тяжело играть на таких стадионах, где сумасшедшая поддержка соперника. Но я рад, что мы добились такой важной победы в борьбе за еврокубковую осень, и что смог помочь команде своими действиями.

— Вспомни, пожалуйста, эпизод, в котором ты забил.

— Это был довольно быстрый гол, результат нашей контратакующей связки. Мне удалось сместиться в центр, потому что в таких ситуациях я всегда стараюсь оказаться в зоне завершения и пробить. На этот раз удалось забить важный мяч.

— В атаке у «Шахтёра» всё складывалось, или «Бешикташ» создавал трудности?

— Нужно признать, «Бешикташ» немного сбил наш темп. Нам пришлось побегать, искать свободные зоны и моменты между их линиями. Важно, что мы быстро забили, а потом дождались, когда соперник устанет. На дистанции мы оказались физически сильнее – это и позволило закрепить результат.

— Атмосфера на стадионе была невероятной. Для тебя это первый подобный опыт?

— Да, играя за «Шахтёр», я впервые получил возможность выступить на еврокубковой арене. И это действительно что-то невероятное. Выходить на поле под таким давлением – это сумасшедшая эмоция, которую сложно описать словами. Думаю, я ещё долго буду помнить эту ночь.

— Впереди ответный матч. Какие ожидания и что будет главным для «Шахтёра»?

— Самое важное – продолжать играть так же качественно, как и в этой игре. После одного матча ещё ничего не решено. Мы должны выйти с настроем, что счёт 0:0, и я хочу, чтобы мы снова победили на своём стадионе.

Ответный матч между «Шахтёром» и «Бешикташем» состоится 31 июля.