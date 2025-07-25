Известный американский специалист Тедди Атлас для Seconds Out рассказал, почему не хочет видеть третий бой между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО) и экс-чемпионом британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«Я не хочу этого видеть, и сейчас объясню почему. Я уже видел достаточно. Я видел, как Усик победил Фьюри. Я люблю обоих — они сделали немало хорошего для бокса, для своих семей и для себя. Они замечательные, настоящие воины, все так. Но я больше не хочу этого видеть. Александр победил дважды.

В первом бою это могло быть нокаутом, если бы он не сдержался, когда Фьюри упал. Он мог нанести последний удар, который бы серьезно его повредил. Я уже был там, я это видел, я знаю этот фильм – не снимайте его снова.

Как человек, который всю жизнь в боксе, но также как отец и дедушка, я считаю, что оба уже очень близки к границе, которую им дал Бог».