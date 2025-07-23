Экс-футболист Динамо Артем Милевский подвел итоги первого матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (0:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Было видно, что Динамо играло под нагрузками. А во-вторых, на Мальте была жара +37, и это тоже сказывалось. Хамрун - полупрофессиональная команда. Там ребята, наверное, кроме футбола, ещё и в банке работают и курьерами пиццу развозят, без обид будет сказано. Динамо такую команду должно обыгрывать на одной ноге, что киевляне и сделали. После первого матча уже всё решено, тут и к гадалке не ходи.

Моментами понравился Ванат своими ускорениями. Также понравилось, как Ярмоленко уверенно ошибается. Это уже такой дядька, который пятками обыгрывать может, а если ошибётся, то ничего страшного - Михавко подстрахует. Ярмоленко - это уже сформировавшийся футболист. Он знает, как уверенно ошибаться, а это многое о нём говорит. Буя гол плюс ассист сделал - молодец! Я его поздравляю. Так держать всем!», рассказал Милевский.