Алонсо: «Если тренируешь Реал, то должен быть готов встретить трудные периоды»
Тренер Реала высказался по поводу последних неудач команды Лунина
около 2 часов назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился мыслями перед матчем шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
У нас команда, и мы остаёмся все вместе. Если тренируешь Реал, то должен быть готов встречать трудные периоды с полным самообладанием и спокойствием. Именно так я себя чувствую. Очень жду всех будущих событий, начиная с матча против Сити.
Мы знаем, что можем обратить гнев [от поражения против Сельты и других неудач] во что-то позитивное. Сейчас все наши мысли посвящены Сити и Лиге чемпионов. В футболе — хорошо это или плохо — всё может меняться очень быстро. Сейчас я думаю только о команде, о следующем матче. Только это я могу контролировать, только об этом я и думаю.
Надо верить, что следующий матч — это возможность для нас. Нужно играть так, чтобы людям на трибунах Сантьяго Бернабеу нравилось увиденное зрелище. Необходимо наладить связь с болельщиками. Если это произойдет, шансы на победу возрастут.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча общего этапа Лиги чемпионов и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 10 декабря, на странице события Реал Мадрид – Манчестер Сити на Xsport. Начало – в 22:00 по Киеву.