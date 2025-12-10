Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился мыслями перед матчем шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

У нас команда, и мы остаёмся все вместе. Если тренируешь Реал, то должен быть готов встречать трудные периоды с полным самообладанием и спокойствием. Именно так я себя чувствую. Очень жду всех будущих событий, начиная с матча против Сити.

Мы знаем, что можем обратить гнев [от поражения против Сельты и других неудач] во что-то позитивное. Сейчас все наши мысли посвящены Сити и Лиге чемпионов. В футболе — хорошо это или плохо — всё может меняться очень быстро. Сейчас я думаю только о команде, о следующем матче. Только это я могу контролировать, только об этом я и думаю.

Надо верить, что следующий матч — это возможность для нас. Нужно играть так, чтобы людям на трибунах Сантьяго Бернабеу нравилось увиденное зрелище. Необходимо наладить связь с болельщиками. Если это произойдет, шансы на победу возрастут.