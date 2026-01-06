Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира в компенсированное время дожала ДР Конго.

Матч вышел максимально осторожным и упорно не открывался на гол в течение основного времени, так что судьба путевки в четвертьфинал решалась уже в овертайме. Когда казалось, что дело идет к серии пенальти, Алжир дожал соперника: на 119-й минуте Бульбина забил решающий мяч и принес своей сборной минимальную победу 1:0 над ДР Конго.

Сборная Кот-д’Ивуара оформила комфортный выход в следующий раунд благодаря результативному первому тайму и контролируемому завершению игры. Уже на 20-й минуте счет открыл Амад Диалло, а на 32-й Диоманде удвоил преимущество, фактически сняв напряжение еще до перерыва. Во втором тайме Буркина-Фасо не смог вернуть интригу, напротив, Кот-д’Ивуар поставил точку на 87-й минуте – Базумана Туре забил третий гол и зафиксировал итоговые 3:0.

Алжир и Кот-д'Ивуар вышли в четвертьфинал КАН. Алжир сыграет с Нигерией, а Кот-д'Ивуар – с Египтом.

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Алжир – ДР Конго 1:0

Гол: Бульбина, 119

Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо 3:0

Голы: Амад Диалло, 20, Диоманде, 32, Базумана Туре, 87