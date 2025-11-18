Павел Василенко

Американский консорциум Black Knight Football Club Group (BKFC) во главе с бизнесменом Биллом Фоули станет единственным акционером французского футбольного клуба Лорьян.

Фоули также владеет клубом НХЛ Вегас Голден Найтс через свою компанию. Он присоединился к клубу Лорьян в 2023 году.

Американской компании также принадлежит Борнмут из Английской Премьер-лиги, новозеландский Окленд, а также она является частью структуры собственности шотландского Хиберниана и португальского клуба Морейренсе, сообщает агентство AP.

В настоящее время Лорьян занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 10 очков в 12 матчах.