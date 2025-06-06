Аргентина победила Чили и досрочно выиграла отборочную группу к ЧМ-2026

У ніч з 5 на 6 червня в столиці Чилі Сантьяго відбувся матч 15-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу-2026 у зоні Південної Америки. Сборная Аргентины одержала минимальную победу над Чили со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 16-й минуте забил нападающий Хулиан Альварес. Капитан «альбиселесте» Лионель Месси начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

После этой победы Аргентина набрала 34 очка в 15 матчах и досрочно гарантировала себе первое место в отборочной группе КОНМЕБОЛ к чемпионату мира-2026. Ближайшие преследователи — сборные Эквадора и Парагвая, имея по 24 очка, уже не имеют математических шансов обойти действующих чемпионов мира.

В то время как сборная Чили, имея лишь 10 очков после 15 туров, находится на последней, десятой позиции в таблице.

ЧМ-2026. Южная Америка. 15-й тур



Чили – Аргентина 0:1 (Альварес 16’)